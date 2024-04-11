Бондарчук появился на кинопремии без обручального кольца в компании Михалковой

Слухи о разладе в семье режиссера обрастают новыми подробностями

Некоторое время назад в информационном пространстве начались разговоры о возможных серьезных проблемах в паре популярного российского режиссера Федора Бондарчука и его молодой супруги, актрисы Паулины Андреевой. Поговаривают, что пара чуть ли не на грани развода. Последние события снова подогрели тревожные слухи.



Так, Федор Бондарчук снова появился на важном светском мероприятии без своей жены. Более того, он уже достаточно давно не носит обручальное кольцо. Такие же явно тревожные сигналы посылает и Паулина – недавно она давала интервью, где также была без заветного кольца на безымянном пальце.

Федор побывал на церемонии вручения премии "Белый квадрат" в компании известной артистки Анны Михалковой. Чем в это время занималась Паулина Андреева, остается загадкой.

Журналисты обратили внимание на любопытный факт – режиссер упорно старался скрыть руки от фотографов, что навело окружающих на мысли о его дискомфорте из-за отсутствия кольца на пальце. Впрочем, Бондарчук точно не выглядел подавленным. Рядом с Михалковой он казался очень веселым и счастливым.

Супруги воздерживаются от комментариев по поводу их личной жизни. Артисты все реже появляются вместе на публике, но официальных заявлений о разладе в паре пока не делали. Так что разговоры о возможном разводе пока остаются на уровне слухов.