Федосеева-Шукшина связалась с дочерью после слухов о задержании

С артисткой наконец удалось установить связь

Последние пару дней ходят слухи, что актрису Марию Шукшину задержали правоохранители на фоне ее публикаций в соцсетях. После этого знамениость пересала выходить на связь с журналистами и родственниками, из-за чего опасения стали только расти.

При этом адвокат семейства Шукшиных выразила мнение, что новость является фейковой – по ее словам, довольно часто именно актриса запускает о себе какие-то слухи в информпространоство, чтобы привлечь внимание. Про задержание ни ей, ни родственникам ничего известно не было.

Правозащитник Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что связаться с Марией Шукшиной удалось недавно. На звонки сестры Ольги она категорически отказалась отвечать, а вот с матерью поговорила, пусть и не сразу.

"В разговоре с матерью, Мария Васильевна подтвердила, что у нее все в порядке, однако от прочих разговоров, вероятно, в виду существенной занятости, уклонилась", – пояснила адвокат.

Кто именно мог запустить слух про задержание выяснить семейству так и не удалось.

Вербицкая-Линник утверждает, что в последние годы Шукшина практически не общается с родственниками. Визита к тяжелобольной матери в ближайшее время актриса также не планирует, а обо всех новостях про знаменитость приходится узнавать из новостей.