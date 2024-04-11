Михалков заявил о смерти зарубежного кинематографа

Знаменитость высказал свое мнение о Западе

Известный режиссер Никита Михалков считает, что западное кинопроизводство давно умерло. По его словам, в новых картинах нет былого масштаба и значимости, а все кинопремии превратились "зацензурированные мероприятия с обкомовскими требованиями".

"По большому счету ужасную вещь скажу, но при всей мощи технологической американское кино умерло. Это не 70-е годы великого американского кино или того кино времен депрессии", – заявил он.

Михалков утверждает, что "Оскар", Каннский и Венецианский фестивали больше не являются чем-то элитным, как считалось раньше. В целом подобные церемонии полностью утратили свое значение и стали "ерундой".

Режиссер выразил мнение, что в свое время развитие Голливуда и европейского кинематографа заслонило другие "величайшие" творения на мировой арене. Например, из Ирана, Китая или Кореи. Знаменитость подчеркнул, что настоящее кино делают там, где есть какие-то проблемы.

Ранее Стоянов рассказал, как однажды послал куда подальше Михалкова во время телефонного разговора.