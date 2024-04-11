Прах лежал месяц: душераздирающие подробности кремации Ширвиндта

Прах лежал месяц: душераздирающие подробности кремации Ширвиндта
Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент театра Сатиры Александр Ширвиндт умер еще 15 марта. Но похоронят его прах только 14 апреля. Что же происходило с телом прославленного актера и режиссера в этот месяц?

Церемония прощания с Ширвиндтом состоялась 18 марта. Сначала состоялось отпевание в кругу близких в подмосковном храме, а потом была гражданская панихида в театре Сатиры, где Александр Анатольевич служил с марта 1970 года. А далее гроб с телом прославленного актера и режиссера увезли в крематорий. Сегодня стали известны душераздирающие подробности превращения тела в пепел.

"Покойники сжигаются вместе с гробом в двух камерах, – рассказали "Утро.ру" в ритуальном агентстве. – Сначала происходит сжигание в струях раскаленного до 900-1100 градусов воздуха, затем – дожиг до 100-процентного сгорания всех органических тканей, а также улавливание фурнитуры гроба, коронок и имплантов при помощи магнита. Потом останки попадают в шаровую мельницу, где происходит их измельчение до состояния пепла".

"Как правило, процесс кремации длится около часа. От человека в итоге остается примерно три килограмма праха, который похож на мелкий серый гравий. Его запаивают в герметичную капсулу и отдают родственникам", – пояснили ритуальщики.

Именно эту капсулу и будут хоронить на Новодевичьем кладбище столицы 14 апреля, спустя месяц после смерти знаменитости. Уже сегодня родственники думают про памятник Ширвиндту. В случае похорон не гроба, а урны с прахом ждать год, пока осядет земля, не требуется. Поэтому не исключено, что памятник может появиться уже к 19 июля, когда Александру Анатольевичу исполнилось бы 90 лет.

Стоит напомнить, что прах балерины Майи Плисецкой, которая умерла еще в 2015 году, до сих пор не похоронен. Он хранится дома у ее вдовца композитора Родиона Щедрина. После его кончины их прах смешают и развеют над Россией. Такова была их совместная воля, зафиксированная в специальном документе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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