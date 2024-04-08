Стало известно о долгах и скандалах в жизни Селина "Дукалиса"

Имя звезды снова мелькает в прессе

Недавно в информационном пространстве появились новости о том, что популярный российский артист Сергей Селин оказался злостным должником. Писали, что претензии к актеру, известному всей стране по роли старшего лейтенанта Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей", возникли у коммунальщиков. Мол, его предприятие не погасило долг за электричество в размере 50 тысяч рублей.



Впрочем, сам актер выступил с опровержением порочащей его имидж информации. Он назвал все произошедшее "фигней на постном масле". Тем не менее, иск коммунальщиков уже приняли к делопроизводству. При этом это не единственный скандал с участием Селина за последнее время.

Недавно в прессе активно обсуждали резонансную выходку звезды с порванным сценарием. Артист участвовал в записи некой программы, где его попросили рассказать об ужасном состоянии российской экономики и постепенном вымирании городов. Однако предложенный текст шел в разрез с убеждениями Селина, и он публично разорвал сценарий, отказавшись говорить гадости о родной стране.

Также недавно писали, что Сергей Селин столкнулся с серьезными проблемами с алкоголем. Поговаривали даже, что пагубное пристрастие разбило его семейное счастье. Впрочем, сам артист советует реже доверять публикациям в Сети.