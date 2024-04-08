Меган Маркл вышла на публику в наряде за почти 800 тысяч рублей

Меган Маркл вышла в свет в наряде за несколько сотен тысяч рублей
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Знаменитость продемонстрировала одежду известных брендов

Американская актриса Меган Маркл после долгого периода молчания решила поделиться подробностями своей жизни. Она опубликовала фото, на которых показала свою поездку в детскую больницу Лос-Анджелеса. Но наибольшее внимание публики привлек наряд знаменитости.

Жена принца Гарри надела платье-рубашку Oscar de la Renta и туфли Aquazzura. Стоимость комплекта может составлять 400-500 тысяч рублей. 

Позже знаменитость отправилась на другое мероприятие в галлерею. Маркл надела накидку бренда Carolina Herrera из новой коллекции. Ее стоимость составляет 4 тысячи долларов, или около 400 тысяч рублей.

Образы актриса дополняла различными аксессуарами, стоимость которых неизвестна.

Источник: Elle

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