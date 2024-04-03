Похудевшая на 30 килограммов Бьянка рассказала о своем состоянии

Знаменитость планирует не останавливаться на достигнутом

Певица Бьянка еще в прошлом году задалась целью похудеть – с тех пор артистке удалось избавиться от 30 килограммов и лечь под нож пластического хирурга, который убрал лишнюю кожу и помог отточить силуэт. Однако результат знаменитость до конца не устраивает – она признается, что планирует скинуть еще около 5-6 кило в ближайшее время.

Около месяца Бьянка востанавливается после операции. Она признается, что сейчас ей нельзя ходить на высоких каблуках и нужно строго соблюдать все рекомендации врача. В остальном результатом она довольна.

Знаменитость рассказывала, что ее проблемы с лишним весом оказались тесно связаны со здоровьем. Она нашла хорошего эндокринолога, который разобрался с ее недугом и подобрал эффективный план лечения – и тогда вес Бьянки постепенно стал падать.

"Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн", – говорит она.

Также артистка утверждает, что ей делали специальные капельницы, которые выводили из организма застои жидкости. Использование опасных препаратов для диабетиков, на которых повально худеют многие звезды, она отрицает.

Ранее в Сети появлялись откровенные фотографии похудевшей Бьянки.