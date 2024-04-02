Ирина Нельсон сообщила о судьбе отмененного после теракта в "Крокусе" концерта

6 апреля Ирина Нельсон должна была выступить с программой "REFLEX. 20 лет на БИС!" в концертом зале "Крокус Сити Холл". Но страшный теракт там 22 марта поставил крест на этих планах.

Музыкальные премии "Жара" и RU.ТВ, юбилейный концерт группы "Агата Кристи", выступление симфонического оркестра Большого театра, сольники Ани Лорак, Любови Успенской, Ирины Понаровской – это лишь часть мероприятий, которые были запланированы на апрель в "Крокусе" и находившемся над ним ресторане "Бэкстейдж". Сегодня все они отменены.

Найти новый зал сложно. Во-первых, артисты заключили договор с залом и уже оплатили аренду. А она тут была не из дешевых – от 1 миллиона 900 тысяч рублей в сутки плюс 750 тысяч за каждый день монтажа или демонтажа декораций. Во-вторых, были заказаны и оплачены декорации для шоу. И их размер таков, что на другой площадке их вряд ли получится использовать – они делались под габариты сцены "Крокуса".

Ирина Нельсон призналась корреспонденту "Утро.ру", что случившееся потрясло ее.

"Мы были в процессе бурной подготовки к концерту, и тут я слышу эту шокирующую новость, от которой просто в себя не могла прийти", – плачет она.

А сейчас артистка ищет новую площадку и и ближайшее время объявит новое место и дату. Что же касается самого зала "Крокус Сити Холл", то, по словам Нельсон, "его однозначно надо восстанавливать. "Качественных концертных залов катастрофически не хватает. Но рядом с залом обязательно нужно сделать мемориал", – сообщила исполнительница.

Супруг певицы продюсер Вячеслав Тюрин с этим мнением солидарен. "Люди, которые говорят, что восстанавливать нельзя, не понимают, сколько одна концертная площадка кормит людей, – говорит он. – В одном концерте задействованы сотни людей! К тому же у нас очень мало концертных площадок, их нужно намного больше".