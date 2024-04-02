Широко раздвинувшая ноги Толкалина показала пышный кустик

Поклонники звезды остались в восторге от увиденного

Актриса Любовь Толкалина активно ведет собственные соцсети, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. Знаменитость, как известно, выступает за естественную красоту – ее она и старается транслировать на собственной странице.

Довольно часто артистка показывает необычные природные пейзажи, удивительные растения или попросту позирует во всем своем естестве, избавившись от какой-либо одежды. От косметики она также старается отказываться, не стесняясь честно показывать свое лицо таким, каким оно стало к 46 годам.

Недавно знаменитость отправилась в Крым, где устроила себе экскурсии по местным достопримечательностям. Помимо городских красот, Любовь осталась в восторге и от природы, которая стала постепенно оживать после пришедшего в регион тепла. Толкалина показала снимок, похваставшись пышным кустиком цветущей магнолии. Чтобы лучше все попало в кадр, артистка присела на землю, широко раздвинув ноги.

Под публикациями артистки люди оставляют ей массу комплиметов. Одних восхищает тот посыл, который она несет в своих соцсетях, а другие в восторге от внешнего вида Любови, которая не скрывает себя под масками и фильтрами.

Ранее в Сеть попало фото, на котором Толкалина хвастается своимисочными бедрами.