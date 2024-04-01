Умер известный артист, экс-капитан команды КВН Пелишенко

Трагедия поразила коллег и близких

Сегодня, 1 апреля, появилась печальная информация об уходе известного российского артиста и сценариста, популярного актера юмористического жанра Светослава Пелишенко. Миллионам российских зрителей ныне покойный артист хорошо известен в качестве бывшего капитана невероятно популярной команды КВН "Одесские джентльмены".



О смерти талантливого артиста сообщила известный в сфере кинематографа критик Сусанна Альперина. Печальными новостями она поделилась в социальных сетях. Пелишенко покинул этот мир в весьма почтенном возрасте – ему был 71 год. Но, в любом случае, его смерть стала большим ударом для фанатов, коллег и родственников.

По какой конкретно причине оборвался жизненный путь артиста, кинокритик не сообщила. Она выразила соболезнования всем тем, кто был близок с покойным, и присоединилась к всеобщей скорби. Когда состоится траурная церемония прощания с юмористом, сообщат позже.

Светослав Пелишенко внес большой вклад в культурную сферу. Он блистательно играл в КВН, возглавлял команду, которая несколько раз вырывалась в чемпионы. Также артист и сценарист принимал активное участие в создании таких культовых проектов, как "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Песня года" и других.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста, звезды телесериала "Молодежка".