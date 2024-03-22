Летучая похвасталась стройной фигурой в бикини

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Телеведущая Елена Летучая опубликовала кадры с отдыха с Сокотры – архипелага островов в Индийском океане. Знаменитость показала, как проходит ее отпуск и похвасталась стройной фигурой.
На публикации блогер предстала в раздельном бикини и с закрытым платком лицом. Она плавно шля по песку, демонстрируя округлые бедра, подтянутый живот и стройные ноги.
"Сейчас время белоснежного пляжа", – написала знаменитость.
На вопросы, почему Елена облачилась так сильно в платок, она ответила, что вынуждена защищать лицо от палящего солнца, поскольку оно первым страдает от ультрафиолетовых лучей – звезда попросту не хочет обгореть.
Также люди сделали массу комплиментов ее фигуре.
"Очень красивая фигура, женственная", "Какая идеальная фигура, все в меру, нет сухости и жира нет", – пишут ей в комментариях.
Некоторые заявили, что Летучая поправилась, однако критиковать ее за это не стали. Напротив, поклонники поблагодарили, что она честно показывает себя.
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