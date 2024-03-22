Покинувший Россию комик раскрыл правду о своей национальности

Артист прошел специальный тест, чтобы подтвердить свои догадки

Известный юморист Руслан Белый*, покинувший Россию два года назад, дал новое выступление в Праге, в котором рассказал о результатах теста на ДНК. Он признался, что результаты его удивили, поскольку долгие годы считал, что у него есть украинские корни.

Белый* рассказал, что в феврале 2022 года он вспомнил, что некоторое время назад проводил анализ собственного происхождения. Его отец был родом из Украины, Черниговской области, поэтому комик не сомневался, что тоже является украинцем.

Однако результат ДНК-теста показал обратное – у Белого* не нашлось даже 1% украинских генов.

"Я даже на 3% француз. В целом я даже имею право предъявлять претензии Саркози или Макрону", – пошутил он.

Сам знаменитость родился в Праге, а первые годы своей жизни жил в Польше, поскольку его отец является военным. После родителя перевели в Воронежскую область.

Ранее концерты Руслана Белого* в Тайланде были отменены. Артист заявлял, что местные власти приняли такое решение по указу российских дипломатов. С заработками ситуация у юмориста тоже усложнилась. Как он признавался ранее, продюсеры на ТВ не платят ему авторские отчисление за показы его программ или выступлений.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ