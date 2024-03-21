"Ничего не помню": друзья рассказали о выходке пьяного в стельку Колдуна

Что творил певец "под мухой"

Дмитрий Колдун, как оказалось, тот еще шалун. Он признался, что никогда и никому на отправлял дикпики (снимки своих половых органов) и не занимался сексом в самолете. Зато успел сделать это в поезде. Интим под стук колес он вспоминает по сей день.

Также 38-летний Дмитрий не стал скрывать, что напивался до беспамятства и совершал странных поступков в пьяном состоянии. Он просто был пьян в стельку, а с пьяного что и взять.

"Совершал! – прямо говорит певец. – Я не помню ничего. Другие рассказывали. Много чего, конечно, было".

А на вопрос, имел ли он сексуальный интерес к коллегам по цеху, Колдун ответил довольно туманно: "Ну имел (интерес). И что?"

В новом выпуске подкаста "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук артист сообщил ведущему Марку Андерсону, что долгое время "не считал музыку профессией, которой можно зарабатывать". Он думал, что это не мужская профессия. "Если у меня будет большая рожа и брюхо, то только на завод", – полагал он с детства. Но в итоге стал звездой и даже съездил на "Евровидение".