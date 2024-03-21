Пухлая Ева Польна налегает на бутерброды по ночам

Зачем и без того пухлая Польна налегает на бутерброды по ночам
Фото: пресс-служба
Певица Ева Польна всегда отличалась пышностью форм. Она никогда не стремилась быть тощей, как доска, не изнуряла себя диетами. А просто принимала и любила себя такой, какая есть.

Певица призналась, что не раз сталкивалась с хейтом относительно лишних килограммов. Однако, это никогда не мешало ей оставаться яркой, харизматичной и уверенной в себе. 

"Первые признаки “пухлости” у меня появились к 15 годам, – говорит звезда. – На сцене я всегда считалась среди наших эстрадных красоток певицей “в теле”. Но я научила людей принимать меня такой, какая я есть. Потому что я сама себя принимаю. Даже когда в час ночи ем бутерброд, смотрю на себя в зеркало и думаю: “Ну и ладно! Все равно себя люблю!”

Фото: пресс-служба

По ее словам, у каждой артистки есть хейтеры. "Если худая – напишут, что палка. Если в теле – скажут, что безобразно толстая. Молодая – можешь только физиономией похвастаться, а сама дура-дурой. А если взрослая – отметят, что как пень старая и пора со сценой завязывать. Поэтому хейтеров нужно посылать куда подальше".

По мнению певицы, для эффективного похудения важно не закрываться от окружающего мира и найти себе занятие по душе. Своими любимыми видами спорта она считает йогу и цигун. 

"Каждый человек должен найти любимую форму движения. В карантин я начала заниматься йогой и цигуном. Это учит тренировать дыхание и распределять энергию. Это философия тела и одновременно души. А вообще любая физическая активность помогает проветрить свой мозг, структурировать мысли, перезагрузиться и отпустить проблемы", – уверена исполнительница.

Главный совет, который она дала большим девочкам в реалити "Большие девочки" на телеканале "Пятница!" – иметь правильной настрой и перестать перекладывать ответственность за свой внешний вид на других. 

"Все претензии надо предъявлять себе – не родителям, друзьям или хейтерам. Ты такая, потому что сама хочешь такой быть. Прими себя. Я себя приняла и за себя взялась. Сейчас у меня все хорошо – и будет еще лучше", – научила артистка.

Источник: "Большие девочки" ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей