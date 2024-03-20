Анна Пересильд рассказала о ссорах с родителями

Анна Пересильд рассказала о ссорах с родителями
Анна Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье иногда бывают разногласия

Актриса Анна Пересильд, ставшая популярной после выхода сериала "Слово пацана", рассказала, как у нее складываются отношения с родителями. И хотя отец с матерью поддерживают творческие устремления дочери, по остальным вопросам у них бывают недопонимания, призналась подросток.

По словам Анны, ссоры с родителями иногда возникают буквально на пустом месте. 

"Мы можем кричать друг на друга и вдруг, раз, через три минуты мы обсуждаем, куда мы пойдем завтра", – говорит молодая актриса.

Она утверждает, что в этом состоит их интересная особенность взаимоотношений в семье, которая сильно удивляет окружающих. При этом Пересильд-младшая уверяет, что редко конфликтует с родителями. Напротив, она старается не нервировать их лишний раз, поскольку не любит ссориться.

Анна рассказала, что из-за ее примерного поведения мать и отец всегда отпускали гулять, куда ей хотелось, а также брали с собой на разрешенные мероприятия. И там, как ей кажется, она вела себя очень прилично.

Однако после обрушившейся популярности девушку перестали отпускать на прогулки в одиночестве. Она признается, что понимает родителей в этом вопросе, поскольку в подобной ситуации может произойти что угодно.

Ранее стало известно о тайнах в отношениях Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Источник: Вокруг ТВ
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