Шакира предъявила бывшему мужу новые обвинения

Знаменитость дала новое интервью

Порядка семи лет колумбийская певица Шакира не выпускала собственных песен и не занималась карьерой. По ее недавнему признанию, все это произошло из-за бывшего супруга Жерара Пике.

Артистка призналась в новом интервью, что решила сойти со своего профессионального пути, чтобы проводить больше времени с возлюбленным, заниматься семьей, а также, чтобы футболист мог посвятить время своей карьере столько, сколько ему потребуется.

"Я многим пожертвовала ради любви", – призналась она.

При этом Шакира подчеркнула, что это было абсолютно ее личным решением. Она полагала, что союз с Пике будет вечным – именно об этом артистка всегда мечтала для себя и своих детей. Однако реальность оказалась более суровой.

Певице так и не удалось до конца восстановиться после разрыва, который произошел в 2022 году. Причиной расставания стали многократные измены Жерара Пике, о которых Шакира долгое время даже не догадывалась. Футболиста покрывали не только его друзья, но и мать.

Поговаривали, что разоблачить мужа звезда смогла с помощью банки с джемом в холодильнике, которая неожиданно опустела. Хотя сама Шакира утверждает, что это неправда.

Ранее принц Уильям рассказал, что его дети предпочитают слушать песни Шакиры по утрам.