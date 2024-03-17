Блины полезны для нервов: мнение врачей

Оказывается, главное масленичное угощение обладает массой нужных качеств

Сегодня началась Масленичная неделя, а значит, почти на всех столах главным блюдом будут ажурные, кружевные, тонкие кусочки солнца – блины. Где-то просто сложенные стопочкой, истекающие маслом, где-то с начинкой из мяса, творога, икры и так далее. Но! Не спешите каяться перед диетологом и отказываться от вкусных блинов! Врачи программы "Жить здорово" открыли секрет: блины полезны для нервов и зрения.

Чаще всего блины пекут из пшеничной муки. И по словам врачей, в ней много селена, защищающего от окисления одну из главных "запчастей" глазной сетчатки – она называется "макула".

Яйца, которые тоже входят в состав блинов, богаты холином, а это очень важный для сбережения нервов компонент, поскольку он отвечает за формирование проводящей системы нервной ткани. Как объяснила врач и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева, нервные волокна можно сравнить с электрическими проводами, покрытыми естественной изоляцией, роль которой как раз исполняет холин. Так что если кто-то еще сомневался, есть или не есть, то теперь самое время полакомиться парой-тройкой горячих блинков с икоркой или сметанкой.

Ранее мы рассказывали, как отмечать Масленицу, какие приметы и традиции этого праздника существуют.





