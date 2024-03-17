Чем грозит здоровью дефицит витамина D

Можно получить очень серьезное заболевание

Забота о здоровье – главный инструмент для обеспечения долгой и счастливой жизни. Очень важно, чтобы в организм поступали все необходимые микроэлементы и строительные компоненты. Например, дефицит витамина D может обернуться страшными последствиями.



Известный российский доктор Наталия Тананакина отметила, что входящие в этот витамин компоненты играют важною роль в процессе усвоения организмом фосфора и кальция. Кроме того, витамин в целом необходим для нормального функционирования систем организма.



Нехватка этого витамина может привести к развитию таких страшных хворей, как: онкология, остеопороз, болезни сердца и сосудов. Это очень серьезные недуги, которые лучше предотвратить, чем отчаянно лечить. Так что эксперт посоветовала обратить особое внимание на этот витамин и при необходимости восполнить его недостаток. Разумеется, все манипуляции нужно делать только после консультации с лечащим врачом.

