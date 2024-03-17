Медики раскрыли способ своевременно диагностировать тромб

Медики раскрыли способ своевременно диагностировать тромб
Фото:freepik.com
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Специалист рассказала о процедуре, которая поможет выявить недуг

Тромбоз  —  распространенное заболевание, которое часто становится причиной инфарктов и инсультов. Обнаружить наличие тромба можно до того, как он оторвется и произойдет несчастье, заявила Гульшат Латыпова. По словам врача функциональной диагностики, лучший для этого способ – ультразвуковое исследование сосудов. 

Как правило, тромб не образуется моментально. Чаще всего он нарастает со временем и никак не дает о себе знать. Доктор рассказала, что с помощью исследования ультразвуком можно узнать, как давно появился сгусток крови. 

"В течение первых нескольких дней после формирования тромб выглядит гипоэхогенным, а со временем становится более эхогенным",  —  поделилась подробностями медик. 

Иногда тромб лишь частично закупоривает сосуд, а иногда полностью, рассказала врач. Это тоже можно узнать на приеме у "узиста". По словам Гульшат Латыповой, если врач увидит наличие тромбов, то назначит кроворазжижающие препараты или стентирование. Это небольшая операция, которая позволяет открыть закупоренный сгустком крови сосуд. 

По словам диагноста, тромбоз  —  частое заболевание. Однако его можно избежать, ведя здоровый образ жизни. В целях профилактики следует отказаться от алкоголя, курения и нездоровой пищи. Важно поддерживать нормальный вес и вести активный образ жизни. 

Ранее кардиолог рассказал, какое правило поможет избежать образования тромбов при перелете. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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