МакSим рассказала о подстроенной мести бывших коллег

Певица рассказала, кто может ей так мстить

Исполнительница МакSим отреагировала на информацию о приостановке своей концертной деятельности и готовности ограничиться одними корпоративами с выступлениями под фонограмму. Сама Марина опровергает эти заявления, утверждая, что действительно на некоторое время выбыла из строя из-за лечения, однако с тех пор успела дать не один концерт.

Слух о "карьере на паузу" Марина назвала вбросом от недоброжелателей – некогда близких друзей, которые превратились в хейтеров, создающих слухи. Видимо, для того, чтобы выставить певицу в неприглядном свете.

В действительности, указала МакSим, концерты будут, хотя и не в таком объеме, как несколько лет назад. Однако никаких отмен нет и не ожидается – будут и классические выступления, и корпоративы, и публичные мероприятия.

"Подобные вбросы – дело рук бывших сотрудников", – высказалась певица.

Кстати, даже некоторое время назад, находясь не в самом лучшем состоянии здоровья, МакSим выступала вживую. Концерты отменялись при откровенно плохом самочувствии звезды – временами за сутки до даты. Для Марины вопрос принципиален: никогда не пела под фонограмму и не собирается.

Хотя певица как-то признавалась, что часто подумывала об уходе со сцены. Хотела даже дать публике прощальный концерт. Однако как-то пришла к мысли о том, что еще имеет в душе пламя для создания песен.