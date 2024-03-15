"Интуиция меня не подводит": Нюша прервала молчание после супружеской измены

Отныне она старается больше доверять своему супругу

Фанаты певицы Нюши бьют тревогу: в семейной жизни любимицы происходит непонятное. То артистка появляется на публике без обручального кольца, то ее муж Игорь Сивов прилюдно обнимается с незнакомой барышней.

Комментариев Нюша на тему своей семьи давать не хочет. Но пользователи Сети помнят, что год назад Сивова поймали на измене. Тогда жена простила его, поразив многих российских женщин.

В недавнем интервью на одном из Ютуб-каналов Нюша поделилась тем, что в последнее время изменила отношение и подход к семейной жизни. Если раньше она легко могла проверить телефон мужа, то сейчас старается соблюдать личные границы супруга и требует того же в сторону себя.

Что касается измен, то Нюша, по ее словам, чувствует, когда ее мужчина посматривает налево.



"Меня интуиция не подводит", – призналась певица.



Пользователи Сети считают, что интуиция и заставила артистку проверить мужа и застукать его с поличным на адюльтере, однако сама звезда никак не комментирует свою семейную жизнь, апеллируя к общим примерам. Так, например, она отметила, что старается в браке прибегать к психологии. И скандалы для нее – признак того, что в семье что-то не так и нарушен баланс.

Супруги могут в этот момент находиться на разных уровнях и не слышать друг друга. А вот если оба стараются развиваться и помогать друг другу идти рядом, то об изменах не будет и намека – для них просто не останется причин.

Ранее мы писали, что певица Нюша сверкнула пикантной частью фигуры в откровенном боди.

