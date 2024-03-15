Брухунова вышла из себя после вопроса о проблемах с деторождением у Петросяна

Брухунову взбесили шутки про "половые проблемы" Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Alexey Belkin/www.globallookpress.com
35-летняя женщина встала на защиту супруга

Сеть продолжает обсуждение беременности и родов Татьяны Брухуновой, которая подарила своему 78-летнему супругу второго ребенка. Публику настораживает, что жена Евгения Петросяна не выкладывала в социальные сети никаких роликов с животом, в связи с чем подозревают пару в обращении за услугой к суррогатной матери.

Но у Татьяны уже имеется ответ на нападки хейтеров. Комментирует на своей страницы супруга сатирика много и часто – и на один из выпадов, где ее с мужем назвали "волшебниками", намекнув на возраст Евгения Вагановича, при котором многим не представляется возможным отсутствие половой дисфункции, выкатила объемный текст.

Татьяна заявила, что интереса к чужой жизни ни у кого быть не должно. А ее 78-летний возлюбленный – вполне здоровый мужчина, у которого не наблюдается никаких проблем с половой дисфункцией. И детей "делать" он способен вплоть до столетия.

"Рекомендую изучить вопрос перед написанием комментария", – гневно высказалась Татьяна.

Кстати, сам Евгений Ваганович также отрицает слухи об услугах суррогатной матери. Напомним, пара уже воспитывает трехлетнего Вагана.

А ранее "Утро" рассказывало в эксклюзивном материале, почему первую супругу Петросяна с позором вычеркнули из семейной хроники.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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