Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт прошлась по улице в трусах

Актрису сняли папарацци

Голливудская актриса Кристен Стюарт уже не раз демонстрировала свое почти обнаженное тело на публике. Не обошлось без перформанса и в этот раз. Звезда отправилась на премьеру своего нового фильма "Любовь истекает кровью" и, кажется, забыла одеться. Как иначе объяснить то, что селебрити вышла в свет в одних трусах.

Крошечные бежевые шортики, которые выглядят как нижнее белье, выгодно подчеркнули ноги звезды "Сумерек". Образ Стюарт дополнила короткой атласной рубашкой в тон. Ее она застегнула только на верхнюю пуговицу, оставив открытой в области груди. На ногах у актрисы были остроносые туфли на высоком каблуке в темно-красном цвете из лаковой кожи. Завершала аутфит сумочка Chanel.

С макияжем Кристен Стюарт заморачиваться тоже не стала. Тонкие черты лица подчеркнула легким тоном и надела круглые очки. Короткие волосы звезда оставила распущенными, лишь слегка добавив им эффект мокрых прядей.

Впрочем, это не первый подобный выход главной героини сериала о вампирах. Ранее актриса разгуливала по городу в провокационном черном боди без нижнего белья. А недавно снялась для популярного журнала в трусах и кожаной жилетке на голое тело.

Ранее сообщалось, что голливудский актер вышел на премию "Оскар" полностью обнаженным. Область паха он прикрыл конвертом с именем победителя.