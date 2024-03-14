Умерла знаменитая актриса из сериалов

Звезда мыльных опер скончалась в собственном доме

В собственном доме обнаружена мертвой американская актриса, популярность которой принесла в том числе и роль в сериале "Больница общего профиля". Тело Робин Бернард нашли в ее калифорнийском особняке.

Полицейские рассказали, что бездыханную актрису обнаружили утром 12 марта и опознали по отпечаткам пальцев. Пока точно неизвестно, что стало причиной смерти женщины, поэтому о похоронах речь не идет. Тело отправлено на экспертизу, в том числе и токсикологическую. Через несколько недель станет известно, наступила ли смерть в результате отравления или же причиной могло стать какое-то заболевание звезды.

Робин Бернард родилась в Техасе. Поначалу ей доставались небольшие роли, пока удача не выпала в сериале "Больница общего профиля". В нем актриса была занята до 1990 года, на ее счету 145 эпизодов в сериале. Но Бернард известна не только этой работой, она снималась в ролях второго плана в других фильмах и сериалах. Актриса очень переживала, что у нее не получилось сделать в Голливуде громкую карьеру, и в итоге оставила актерскую стезю вовсе, уйдя в уединенный образ жизни и замкнутость.

Ранее мы писали о том, что марокканская звезда Абду Шериф скончался за несколько часов до собственного концерта.

