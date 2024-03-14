Итальянский певец Пупо объяснил свой визит в Россию и Кремль

Артист рассказал, что приезжает в нашу страну без политических намерений

В Кремле состоится концерт, в котором примет участие давний друг России, певец, чьи композиции знает наизусть несколько поколений россиян, постоянный участник легендарного фестиваля Сан-Ремо Энцо Гинацци, которого знают под сценическим псевдонимом Пупо.

Песни итальянской звезды звучали из всех магнитофонов двадцать, тридцать, сорок лет назад. Его знали и любили советские зрители, его ждут в нашей стране и сейчас. Билеты на концерты Пупо раскупаются всегда влет. В этот раз исполнитель песни "Su di noi" приехал не с политическими намерениями, не с критикой кого бы то ни было.



"Завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир", – признался звезда Сан-Ремо.

Энцо Гинацци, по его словам, ожидает критики этой поездки на родине и в целом на Западе, но надеется, что его песни породят в сердцах позитивные чувства. Он подчеркнул, что ездил в Россию не одно десятилетие и не собирается прекращать эти поездки.



Напомним, Пупо известен в Италии и России свыше четырех десятилетий. Когда-то его прославила песня "Gelato Al Cioccolato". Впервые он выступал с гастролями в СССР в 1985 году и с тех пор много раз посещал нашу страну. Вскоре после начала СВО, демонстрируя солидарность с российскими коллегами по сцене, Энцо Гинацци исполнил на русском языке песню. Артист собирался приехать в прошлом году на музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту – 2023", но из-за многочисленных угроз отказался от этой идеи.

В рамках завтрашнего концерта Пупо споет как сольно, так и в дуэте с Михаилом Боярским, Львом Лещенко и другими российскими звездами.

Ранее мы писали, что Пупо поразил россиян исполненной на русском песней "Есть только миг".

