Екатерина Волкова выложила фотографию в пляжном наряде

Актриса из сериала "Воронины" похвасталась сочной фигурой в ярком купальнике
Екатерина Волкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press /globallookpress.com
Поклонники в восторге от аппетитного вида кумира

Звезда популярного сериала "Воронины" похвасталась своей шикарной фигурой, выложив фотографию с Мальдив, где отдыхает с семьей. Ярко-розовый раздельный купальник прекрасно подчеркнул стройные ножки и наливную грудь звезды. Актриса сфотографировалась на фоне виллы, в которой они остановились на отдых.

Екатерина Волкова. Фото: соцсети

Сами острова для семьи стали неким местом силы. Именно здесь когда-то молодожены Екатерина и Андрей провели медовый месяц. Сюда они в очередной раз вернулись, чтобы отдохнуть и зарядиться новыми ресурсами.

"Внутри меня ощущение счастья. Мальдивы уже кажутся такими родными и близкими", – делится актриса.

Волковой 42 года, артистка выглядит прекрасно и очень следит за собой. Напомним, в 2010 году Екатерина вышла замуж за ведущего Андрея Карпова, и у них родилась дочь Елизавета. Второго ребенка звезда не планирует, вспоминая о тяжелом опыте материнства и постоянном недосыпе в первые годы жизни дочери. Своих взглядов актриса не скрывает, несмотря на то, что многие не стесняются высказывать ей осуждение за отказ от повторного материнства.

Ранее мы писали, что жена музыканта Джастина Бибера Хейли выложила в своих соцсетях провокационную фотографию, на которой предстала в ярком купальнике микроскопических размеров.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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