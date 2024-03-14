Пицца с саранчой и хрустящие черви: звезды полакомились деликатесами из насекомых

Уже при входе пахло ни то рыбой, ни то мясом. А на тарелках лежали кулинарные изыски, которые, видимо, скоро должны стать нормой питания - снеки из шелкопряда, печенье из сверчковой муки и саранча с перцем чили. Казалось, что соленое мясо лягушки - это самое банальное блюдо. Корреспондент "Утро.ру" отведал деликатесов вместе со звездами.

Мраморная говядина больше не в моде – не всем по карману, затратна и вредна для экологии при производстве, да и по содержанию белка заметно уступает тем же насекомым. По крайней мере, так утверждает практик молекулярной диетологии Марият Мухина, которая и решила в своей клинике с видом на ГосДуму рассказать о пока новом для нас продукте.

Мол, в Китае люди едят все, что шевелится, поэтому там и проживает почти полтора миллиарда человек. Где связь? Да потому что насекомые – это чистый белок, который благотворно влияет на потенцию.

Прохор Шаляпин при этих словах оживился. И, заметив для окружающих, что у него в интимной сфере и так нет проблем, первым решился попробовать соленых жареных сверчков. Оказалось, что певец еще и не такое едал за свои 40 лет. "Во время реалити-шоу в Африке мне доводилось есть кузнечиков, мадагарских тараканов, лиственничных червей и даже мозги мартышки", – признался исполнитель. Облизнулся и выплюнул застрявшую в винирах ножку от проглоченного насекомого.

"Черт, я только вчера дома потравила тараканов, а можно было столько вкуснятины семье на всю неделю наготовить", – буркнул кто-то. Но оказалось, домашние тараканы в пищу не идут – мало ли какую отраву они жрали. А вот этих насекомых выращивают на специальных фермах – тоннами.

Актриса Ольга Спиркина долго смотрела на пряных бамбуковых червей и все не решалась взять их в рот. Это как Собакевич, который в гоголевских "Мертвых душах" уверял: "...я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа".

Но после второго стакана вина актриса осмелела настолько, что и червей отведала, и даже к соленым сверчкам приложилась. "Нужно ли их закусывать хлебом?" – все пыталась выяснить звезда экрана. Но вместо хлеба ей предложили заполировать еще пару часов назад шевелящуюся вкуснятину печеньем из сверчковой муки или пирожком с рисом и шелкопрядом.

И тут же полетели советы, как экзотические блюда можно сочетать с русской кухней. Наевшиеся насекомых звезды решили, что червей хорошо заедать маринованным огурчиком, сверчки как закуска к пиву хорошо пойдут, а шелкопрядов вообще детям можно в школу для перекуса давать вместо сухариков. Диетолог Мухина кивала головой и напоминал, что у насекомых есть трегалоза, которая включает самоочищение клеток от продуктов распада, за что считается "молекулой жизни".

Услышавший это 63-летний актер Михаил Богдасаров тут же принялся уплетать пряных рисовых кузнечиков. Хрустел за обе щеки, аки семечками. И признавался, что если не знать, что ешь, никогда не догадаешься – "как таранка на вкус".

Кузнечик, как нахваливала Мухина, необходим для поддержания и роста мышц, он благотворно влияет и на иммунную систему. А саранча, мол, улучшает обмен веществ и циркуляцию крови. Самые же полезные – бамбуковые черви. В них тебе и цинк, и маний, и витамины. Так что когда не хватает денег на мясо, посмотрите под ноги – еда там прыгает и ползает. Бери да готовь. Экономно и полезно!

Хочется перефразировать филатовский "Сказ про Федота-Стрельца": "Вот несчастье, вот беда, // Дичи нету и следа. Cъем кузнечика я ножку, // Хоть какая, да еда! // А вообче-то говоря, // Саранчу ругают зря. // Саранча – она в подливке // Ведь не хуже глухаря!.. "