Коллега показала фото Матвеева в главной роли фильма "Мастер и Маргарита"

Взяли Цыганова: Матвеева убрали с роли фильма "Мастер и Маргарита"
Максим Матвеев. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художник по костюмам показала артиста в образе

Российский актер, известный по фильму "Триггер",  Максим Матвеев мог воплотить главного героя Мастера в нашумевшей экранизации "Мастер и Маргарита". Об этом рассказала специалист по костюмам Надежда Балабанова и поделилась фотографиями артиста. 

Оказалось, что фильм по книге Булгакова планировали снять еще шесть лет назад. Именно те пробы и проходил звезда кинокартины "Союз Спасения". Тогда и режиссер был другой – Николай Лебедев. Впрочем, спустя два года он увлекся съемками другого проекта, и команда "Мастера и Маргариты" полностью сменилась, в том числе подобрали новых артистов. 

Михаил Локшин, который в результате снял экранизацию по произведению, на роль Мастера утвердил Евгения Цыганова, а Маргариту воплотила его жена Юлия Снигирь. 

Премьера киноленты "Мастер и Маргарита" состоялась в начале этого года и за первые дни заработала более 410 миллионов рублей. К десятым числам марта прибыль от картины переступила отметку в два миллиарда рублей. При этом бюджет фильма  составляет 1,2 миллиарда. 

Фильм, снятый по культовому роману, сразу нашел отклик в сердцах россиян. Однако не обошлось без скандала. Российский ученый создал нейросеть, которая проверяет фильмы на плагиат. Искусственный интеллект обнаружил в фильме "Мастер и Маргарита" скандальную деталь. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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