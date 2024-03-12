Стало известно, сколько прибыли приносит певцу не эстрадная деятельность

Певец Лев Лещенко занимается не только творческой работой, талантливо и искренне исполняя хиты на эстраде. Оказывается, Лев Валерианович при всех своих музыкальных талантах не чуждается и инженерного бизнеса, прекрасно на нем зарабатывая. Так, занятие принесло ему около двадцати миллионов рублей прибыли.

Народный артист имеет в своем владении пятьдесят процентов от общей доли компании "Домодедовский инженерный центр". Эта фирма работает на рынке более трех десятков лет, и Лев Лещенко, как добропорядочный владелец половинной доли, весьма законопослушен и следит за налоговыми отчислениями. Так, если прочитать свежий отчет бухгалтерского отдела, полученный фискалами, компания получила 72 миллиона рублей выручки, из которых двадцать миллионов составила собственно прибыль.

При этом никаких огрехов по уплате налогов допущено не было. Чуть более двух миллионов заплачено за заработки, почти полтора миллиона перечислены в пенсионный фонд и федеральную миграционную службу.

Ранее мы писали, что в последние годы здоровье исполнителя хита "Почему ты мне не встретилась" пошатнулось, несмотря на то, что певец всю жизнь предпочитает вести здоровый образ жизни. Тем не менее, он перенес четыре инфаркта и коронавирус, а недавно ему сделали операцию на суставах, чтобы вернуть им подвижность.

