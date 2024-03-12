Тарасова нашла виновного в трагедии Валиевой: "Таблетку может дать лишь тренер"

Заслуженный тренер высказала мнение по поводу громкого скандала

Фигуристку Камилу Валиеву после долгого расследования дисквалифицировали на 4 года, признав виновной в употреблении допинга. Многие спортсмены возмущены длинной паузой в карьере юной фигуристки. Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу случившегося.

По словам Татьяны Анатольевны, нарушение было и запрещенный препарат у Валиевой действительно обнаружили. Но виновной фигуристку Тарасова не считает и предположение о том, что вещество девушке подкинули, отрицает. Тем не менее, виновного в инциденте заслуженная фигуристка все-таки нашла.



"Спортсмен не возьмет у доктора таблетку. Ее может дать только тренер", – твердо уверена Тарасова.

Предположение о том, что препарат подбросили, сделал тренер Александр Жулин, считающий, что Камилу убирали с арены как сильную конкурентку. Но Татьяна Тарасова не поддерживает эту версию, как и то, что причастными к допингу в крови юной чемпионки могли быть врачи. Она напомнила, что ни один спортсмен тайком от собственного тренера не принимает никакие лекарства. Тем более такие.

Тренер юной чемпионки Этери Тутберидзе призналась, что во время расследования всей команде запретили комментировать или оценивать ситуацию, но лично она ждала окончания расследования, чтобы понять, имела место ошибка или произошло преступление.



"По прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, только обвинения с разных сторон летят", – посетовала Тутберидзе.

Ранее мы писали, что самолет, на борту которого летела Татьяна Тарасова, приземлился в сугроб.

