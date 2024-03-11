Тест на языковое чутье: найдите разницу между этими "коварными" словами

Насколько хороша ваша грамотность?

Знакомы ли вы с самыми коварными паронимами? Уловите ли в контексте разницу между словами "комфортный" и "комфортабельный"? Предлагаем вам оценить свои познания в великом и могучим.

Авторы теста указывают, что зачастую даже носителям нелегко ощутить разницу между словами, которые схожи по звучанию и написанию, однако имеют расхождение в семантике.

С этим испытанием смогут справиться лишь обладатели великолепного языкового чутья.

А ранее мы предлагали пройти тест на географические познания.