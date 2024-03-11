Садальский вспомнил, как Ахеджакову вышвырнули в окно на съемках у Рязанова

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Прославленная киноактриса Нина Русланова, успевшая за свои годы сыграть более 150 ролей, никогда не брезговала второстепенными персонажами и сериалами, на которые постоянно получала приглашение. При этом звезду постоянно обвиняли во вздорном характере, хотя ее чуть ли не боготворила мужская часть аудитории – в том числе и коллеги по цеху.
Во время съемок над "Небесами обетованными" Русланова однажды просто взяла и вышвырнула Лию Ахеджакову в окно. Сюжетный замысел был таков: актриса расхаживала в шляпе, рекламируя фрукты. А Ахеджакова решила, что коллега буйствует, и попросила режиссера Эльдара Рязанова успокоить подопечную. Та, впрочем, не стала даже реагировать на замечание – как и Рязанов.
Однако во время дубля Ахеджакова сорвала с Нины головной убор, ударив по голове и прокричав, чтобы та замолчала. Побагровевшая от ярости Русланова схватила обидчицу за грудки, подняла и вышвырнула в окно.
"Благо мы сидели на первом этаже. Съемка, разумеется, прервалась", – вспомнил Стас Садальский.
После этого случая Русланову Рязанов решил не звать на свои проекты. Однако затем, подумав, простил. Сама Нина Ивановна лишь отвечала, что имеет характер. И ведь характер был: в минус 18 на съемках "Знака беды" стояла под струей холодной воды.
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