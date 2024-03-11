Агутин выразил разочарование по поводу песен живущей в США дочери

"Мне обидно": Агутин откровенно высказался о живущей в США дочери
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певец сокрушается, однако отдает должное таланту наследницы

Анжелика Варум подарила 25 лет назад дочь своему супругу Леониду Агутину. Елизавета ныне проживает в Соединенных Штатах и колесит вместе со своей рок-группой по американским клубам. Наследница пошла по родительским стопам. С ранних лет она живет в Америке – а три года назад получила заветный американский паспорт.

Леонида же больше всего расстраивает нежелание дочери исполнять песни на русском. Впрочем, наследница в принципе не слишком хорошо знакома с культурой, в которой воспитывались ее родители. Леонид с горестью признается, что не может обсудить с Елизаветой даже русских классиков.

"Мне вообще обидно, что она не так хорошо знакома с русской культурой", – вздыхает музыкант. 

Однако не без гордости в голосе Агутин высказался о мастерстве своей дочери – восхищается тем, как она делает рок-музыку. Увы, этот жанр ныне у россиян не пользуется большим спросом. А ведь Лиза, рассуждает музыкант, весьма талантлива в том, что делает.

Наследница звездной пары в основном выступает в клубах – лишь год назад вышла на сцену на стадионе. Однако, уверяет Леонид, это лишь начало.

Ранее мы рассказывали, как Елизавета оскандалилась из-за откровенного наряда на сцене.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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