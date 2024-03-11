Четыре ленивых способа похудеть: что надо делать

Оказывается, чтобы получить фигуру мечты, вовсе не нужно очищать холодильник от "запретных" продуктов

При слове "похудеть" многие тоскливо представляют себе скучную бескалорийную еду типа овсянки и зеленых яблок, пустой холодильник во избежание соблазна и другие адские методы снижения веса. Однако не все так страшно. Есть четыре способа похудеть, не ограничивая себя вовсе уж до листика салата в день.

Самое простое для сброса веса – пить побольше и не нарушать режим сна. По словам эндокринолога Зухры Павловой, мы обычно пьем мало воды, а меж тем нередко можно спутать голод и жажду. И когда достаточно просто попить, мы бежим перекусить, перебарщивая с калориями.

Второе важное замечание – есть суп. Особенно горячие в холодные периоды года. Суп быстро не съешь, а насыщение все же происходит. Мозг может решить, что организм сыт, раньше, чем съедено слишком много, благодаря выработке гормона насыщения.

Помните фразу из "12 стульев" про правильное пережевывание пищи? Так вот, лозунг недалек от истины. Жевать действительно надо тщательно, переводя пищу в состояние некой суспензии. Некоторые предпочитают использовать для измельчения еды блендер, но это неправильно. Жевать надо самим: это тратит энергию, в это время вырабатываются нужные ферменты, на это уходит время, а к тому же организм получает необходимые вещества из меньшего количества еды.

И, наконец, сон. Те, кто ложатся поздно, лишний вес будут иметь всегда. Даже если они ограничат себя в пище (что им делать сложнее, чем выспавшимся), то все равно будут пить энергетики, кофе и сладкие напитки, т.е. ограничение в еде не будет иметь смысла.

Ранее мы рассказывали об основных ошибках в процессе сброса веса.

