У жителя Астраханской области украли гараж

Необычный инцидент произошел в Астраханской области

К сожалению, случаи воровства – не редкость в нашей стране. Однако иногда поступки злоумышленников поражают. Так, стало известно о необычной трагедии в жизни россиянина – мужчина лишился гаража.

Резонансный инцидент произошел в Астраханской области. Там обескураженный мужчина обнаружил, что его массивный гараж украли. Россиянин написал заявление в правоохранительные органы и надеется найти воришку.

Стоит отметить, что это не первый случай странных краж в данном регионе. Недавно другой житель области жаловался на то, что у него украли алюминиевый таз и ковш.

Источник: a24.press ✓ Надежный источник

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