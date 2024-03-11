Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
907 новости
К сожалению, случаи воровства – не редкость в нашей стране. Однако иногда поступки злоумышленников поражают. Так, стало известно о необычной трагедии в жизни россиянина – мужчина лишился гаража.
Резонансный инцидент произошел в Астраханской области. Там обескураженный мужчина обнаружил, что его массивный гараж украли. Россиянин написал заявление в правоохранительные органы и надеется найти воришку.
Стоит отметить, что это не первый случай странных краж в данном регионе. Недавно другой житель области жаловался на то, что у него украли алюминиевый таз и ковш.
В Европе пришли к неожиданному выводу
Певице стоит поумерить амбиции