Беспроигрышный способ отучить кошку когтить обои и мебель: владельцы счастливы

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Котики – безусловно счастье. Мурлычащие пушистые создания согревают и успокаивают. Но есть у некоторых из них привычка когтить стены, мебель и одежду своих двуногих. Как отучить кошку точить коготки там, где нельзя?
Для начала надо понять, почему кошка позволяет себе это неправильное с точки зрения человека поведение. Коты точат когти, чтобы поддержать их в форме, как диктует природа. А еще они могут так выражать эмоции, когда их что-то раздражает. Или таким образом метят территорию. Да-да, кошки порой когтят мебель из любви к нам, выражая так свою привязанность. И если они видят ответную любовь, то им хорошо.
Отучить кота царапать мебель и стены можно. Есть несколько толковых методов, один из которых непременно сработает.
Главное – не спешите кричать на кота или наказывать его. Ведь они не понимают, что сделали плохое, они пытаются порадовать человека в меру своего кошачьего разумения. Пытайтесь применять методы положительной стимуляции, а не наказания.
Ранее мы писали о приметах на 8 марта, среди которых есть объяснение, что значит заснувшая в этот день на столе кошка.
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