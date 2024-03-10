Вернувшегося на ТВ Ревву погнали прочь

Народ возмущен тем, что артист оказался непотопляемым

Александр Ревва вернулся на телевизионные экраны после того, как его вырезали из "Песни года". Это стало первым появлением артиста на ТВ за несколько месяцев. После февраля 2022 года знаменитость уехал в Испанию, а спустя два года так и не обозначил свою гражданскую позицию.

Тем не менее, в итоге Ревва смог избежать жестких наказаний. Недавно он принял участие в концерте, посвященном Юрию Шатунову, где исполнил песню "Глупые снежинки" – в телевизионной версии его выступление оставили. Подобное решение привело к скандалу.

Как сообщает МК, россияне возмущены возвращением Реввы на экраны. В интернете они пишут массу гневных сообщений в адрес знаменитости из-за его появления на ТВ после бойкота.

"Гнать Ревву в шею! Незачем портить концерт!" – заявляют недовольные люди.

По данным СМИ, недавно вырезанное из "Песни года" выступление Александра Реввы тоже показали россиянам – его включили во время "Утренней почты". Каким образом артист смог избежать проблем с нехваткой работы – не сообщается. Как известно, в отличие от Киркорова или Ивлеевой, никаких гуманитарных поездок юморист не совершал и свою позицию так и не высказывал.

Ранее стало известно, какую сумму денег потерял Ревва на фоне попыток отменить его в России.