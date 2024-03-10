Безрукова освистала толпа после неожиданных слов

Знаменитость раскритиковал номер известного фигуриста

Сергей Безруков вошел в состав жюри турнира "Русский вызов", который состоялся в Санкт-Петербурге. После просмотра номера фигуриста Дмитрия Алиева он высказал свое впечатление от увиденного, из-за чего нарвался на резкую реакцию зрителей, сообщает РИА "Новости".

Спортсмен выступил со своей программой под композицию "Моя цыганская" в исполнении Владимира Высоцкого. Зрителям невероятно понравился прокат экс-чемпиона Европы, однако Сергей Безруков таких эмоций с ними не разделил. После выступления он взял слово, назвав Алиева "большим мастером" своего дела, а вот номер актер разнес в пух и прах.

По словам народного артиста, фигурист изображал на льду "алкоголика". Он выразил мнение, что тому не удалось передать весь смысл номера – все должно было получиться более драматичным. После сказанного публика освистала Безрукова и даже в какой-то момент заглушила его речь.

Между Алиевым и Безруковым давние отношения. Например, в прошлом году во время турнира "Русский вызов" народный артист пригласил спортсмена на свой спектакль, высоко оценив его прокат.

Ранее Сергей Безруков заступился за актера Никиту Кологривово, рассказав об его таланте и игре в различных картинах.