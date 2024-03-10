Обязательно подвергните взошедшие семена томатов этим процедурам: очень важно

Четыре правила опытного садовода

Первые всходы семян томатов – важный момент для любого садовода. Позже они превратятся в густые кусты, которые со временем обвесятся крупными, алыми помидорами. Однако никогда нельзя заранее предугадать, как будет расти куст. Сеянцы могут вырасти кривыми, согнуться, свернуть листья.. Могут и вовсе погибнуть. Причина – неправильный уход за рассадой.

Четыре правила: соблюдайте их и саженцы вырастут эталонные. Во-первых, уберите пленку, едва первые всходы показались из земли. Даже если проросли не все семена, все равно сделайте это. Всходам нужен свет, иначе они чересчур вытянутся.

Сняв пленку, уберите ящики туда, где температура не выше 20 градусов. Иначе слишком теплый так же вынудит растения вытянуться и сделает их слабыми. Прохлада напротив укрепит ростки. В таком режиме им нужно пожить около недели.

Не забывайте добавлять света росткам, если недостаточно комнатного и дневного освещения. В первые 5 дней свет им нужен круглосуточно. Потом на ночь можно выключать лампы.

Не перебарщивайте с поливом, поите саженцы, только если почва подсохла. Можно добавить в бутылку для полива немного (на кончике ножа) янтарной кислоты. Она укрепит растения.

Эти простые рекомендации помогут вырастить крепкие, сильные саженцы, которые потом отблагодарят отличным урожаем томатов.

Ранее мы рассказывали, как увеличить всхожесть семян.

