Чистые трубы за 5 минут: секрет досужих сантехников

Чистые трубы за 5 минут: секрет досужих сантехников
Фото: freepik.com
Убрать засор проще, чем кажется поначалу

Как ни аккуратничай, время от времени приходится сталкиваться с засорами в канализационных трубах. Причем неважно, живете вы в новостройке или хрущевке далеких лет возведения. Причины бывают разными, зато последствия похожи до отвращения: мерзкий запах, протечки или залив соседей.

Когда вода начинает сливаться медленнее обычного, это может означать только одно: в трубе образовался засор. Он может появиться от скопившегося жира, если это раковина на кухне, или от забившихся внутри волос, если речь о ванне. К тому же на волосы налипает жир и запутывается в них мелкий мусор. В конце концов диаметр трубы сужается и отток воды замедляется.

Если засор произошел из-за волос, проблема решается куда проще, чем кажется поначалу. Не обязательно применять опасные и едкие химические составы, рискуя надышаться гадостью. Попробуйте для начала секрет досужих сантехников, который они раскрывают весьма неохотно.
Всего и нужно, что взять кусок проволоки и загнуть кончик, тем самым изобразив крючок. Это – дешевый аналог сантехнического тросика, который избавит вас от необходимости разбирать трубы.

Введите крючок в слив и покачайте-покрутите в разные стороны, чтобы нацеплять на него побольше волос. Можно делать это несколько раз, если волосы длинные или давно не чистили трубу.

Закончив, включите на несколько минут горячую воду: она смоет остатки мелкого мусора, а вы убедитесь в том, что процедура подействовала и труба очищена. Метод можно применять при трубах из любого материала, поскольку он безопасен и для металла, и для пластика.

Ранее мы рассказывали, как от засора в трубах может помочь стружка.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей