Журналисты выяснили, чем сейчас занимается актер Александр Паль

Извинения перед Украиной и уголовное дело: куда пропал актер Александр Паль
Александр Паль. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист подавал большие надежды

Известный российский актер Александр Паль быстро завоевал расположение публики блистательными ролями в популярных кинолентах. Однако в последнее время он значительно реже стал мелькать на экранах. Журналисты выяснили, что случилось со звездой и чем он занимается сейчас.

Стоит отметить, что несмотря на явное затишье в карьере молодого актера, фильмы с Александром продолжают выходить на экраны. Буквально несколько месяцев назад состоялась премьера киноленты "Живые". Фильм был снят для благотворительного аукциона Светланы Бондарчук.

Впрочем, участие в этой киноленте нельзя назвать ярким успехом. Большого резонанса в информационном пространстве фильм не вызвал. При этом в прессе обратили внимание на громкие высказывания самого Паля. После известных событий февраля 2022 года артист не стал в открытую критиковать действия властей, однако разместил на своей странице в социальных сетях покаянный пост. Там он извинился перед Украиной, но вскоре отредактировал свое послание, сделав его обезличенным, утверждают журналисты.

Кроме того, несколько лет назад артист угодил в серьезную заварушку. В 2021-м году против него возбудили уголовное дело за избиение хоккеиста Кевина Антипова. В тот раз случившееся удалось замять – спортсмен не стал выдвигать обвинения против артиста. Сейчас Александр Паль снимается в небольших проектах и продолжает жить в России.

К слову, ранее вскрылись неожиданные детали исчезновения Дмитрия Нагиева с "Первого канала".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей