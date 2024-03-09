Кот влюбился в кинозвезду и признался ей в чувствах – видео

Кот влюбился в кинозвезду и признался ей в чувствах – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый был очень убедителен

Видеоролики, посвященные братьям нашим меньшим, получили огромную популярность в социальных сетях. Люди готовы часами наблюдать за зарисовками из жизни котов и собак. Такой контент расслабляет и поднимает настроение.

Большую популярность в интернет-пространстве получил забавный котик, который от души полюбил кинозвезду. Сердце пушистого покорила главная героиня популярного мультика о котиках. Королева усатых действительно выглядит очень привлекательно. Надо полагать, кот сильно любит смотреть киноленты с этой пушистой актрисой.

Более того, усатый решил признаться своему очаровательному кумиру в глубоких чувствах. Для этого он забрался на стул, где находился телевизор, и начал облизывать экран. Котик действовал прицельно и проявлял внимание именно к актрисе. Вся ее мордочка оказалась вылизана влюбленным фанатом.

Такой необычный контент очень позабавил публику. Пользователи социальной сети оставили много комментариев под видеороликом.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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