Врач развенчала миф о превосходстве фруктозы перед сахаром

"Полезный" продукт оказался немногим вреднее "оппонента"

Примерно в середине прошлого века впервые заговорили о вреде сахара для организма. На долгие годы этот продукт приобрел репутацию не полезного и от его употребления отговаривали. Нередко советовали вместо сахара употреблять фруктозу. Однако нутрициолог Дарья Русанова развенчала миф о беспримерной пользе фруктозы.

По словам Русановой, сахар организму необходим как энергетический материал, без него не получится нормального функционирования организма. А чтобы не допустить негативное влияние на здоровье, надо просто соблюдать норму, которая составляет 25 граммов в сутки. При этом необходимо помнить, что сахар имеется не только в виде белого порошка, но и присутствует в других продуктах, вплоть до соусов и колбас. Проще всего контролировать его норму, если еда готовится дома.

Что же касается якобы полезной, по мнению сторонников ЗОЖ, фруктозы, то это неверная информация. Переработать ее способна только печень, и если нагрузка превышает допустимую, то орган может пострадать от гепатоза. Кроме того, фруктоза просто не дает организму энергию и энергетическая ценность ее равна нулю.

Употреблять слишком много магазинных каш или батончиков с фруктозой не полезно из-за того, что в составе их чаще всего фруктоза из кукурузного сиропа, которая по концентрации во много раз выше, чем содержащаяся в свежих фруктах.

Не советует нутрициолог и заменять сахар заменителем, потому что даже натуральная стевия по сладости сильнее оригинала, и употребление ее может отбить умение ощущать вкус фруктов.

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