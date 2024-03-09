Психолог назвала способы выстроить гармоничные отношения с любым человеком

Психолог назвала способы выстроить гармоничные отношения с любым человеком
Фото:unsplash.com
Специалист заявила, что нужно следовать нескольким правилам

Иногда влиться в новую компанию или коллектив бывает очень сложно. Найти общий язык с коллегами сразу могут не все. Психолог Катерина Кузина назвала способы сделать это быстро. Для того чтобы выстроить гармоничные отношения с любым человеком, нужно знать всего несколько правил, отметила специалист.

В первую очередь психолог посоветовала не быть категоричным к окружающим и не делить их поступки на плохие и хорошие. По словам Кузьминой, нужно принять новый коллектив таким, какой он есть, и не требовать, чтобы люди соответствовали вашим ожиданиям. На первых этапах отношений с коллегами или новыми знакомыми следует создать атмосферу, в которой они не будут чувствовать себя напряженно и смогут раскрыться. 

Катерина Кузина посоветовала завязывать дружбу на стремлении объединиться в положительных моментах. Например, получив задание на двоих с коллегой, отметьте то, что вы оба профессионалы и легко справитесь с задачей. 

Также, отметила эксперт, важно не обесценивать старания и труды людей. При необходимости указать на недочет следует делать это внятно и аргументировано. Также не стоит настаивать на своем мнении, как на единственном верном. Это поможет создать доверительные отношения в коллективе, и человек будет чувствовать себя комфортно в вашем обществе. 

Ранее психолог назвал беспроигрышный способ стать счастливым. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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