Вот почему может одолевать постоянная сонливость

Вот почему может одолевать постоянная сонливость
Фото: freepik.com
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Причин, по которым может то и дело клонить в сон, несколько

Усталость к вечеру и желание лечь спать – нормально, ведь в течение дня мы работаем, общаемся, бодрствуем и так далее. Поэтому вечером ложимся спать, чтобы отдохнуть к утру. Даже по утрам сонливость – логична, потому что мало кто ложится вовремя и высыпается. Но обычно к обеду человек "расходится" и бодрствует до вечера. Но бывает, что одолевают непрекращающаяся усталость и полное отсутствие сил. Это признаки серьезных проблем со здоровьем.

Врачи считают, что одной из причин такого состояния может быть анемия. Мозг не получает достаточно кислорода, поэтому возникают слабость и желание спать.

Второй причиной называют депрессию и миастению (аутоиммунное невралгическое заболевание). Для него характерна частая слабостью мышц, которая чаще всего усиливается в вечернее время.

Сонливость может вызывать еще и апноэ (короткая остановка дыхания во время сна). Эта болезнь, как и анемия, не дает мозгу получать кислород, что оборачивается слабостью.

Люди с онкологическими заболеваниями, по словам врачей-неврологов, тоже нередко страдают сонливостью.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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