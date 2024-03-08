Стоматолог рассказал, когда нужно удалять зуб мудрости

В большинстве случаев вам предложат избавиться от "восьмерки"

Зубы мудрости в некоторых случаях могут представлять опасность для ротовой полости и остальных зубов – к примеру, при прорезании с провоцированием воспаления. Зачастую воспаление начинается со снижением иммунной защиты, связанной с такими моментами, как смена климата. Именно поэтому переезды зачастую так отражаются на состоянии зубов, а "восьмерка" может дать о себе знать в неподходящий момент.

Стоматолог Владимир Лосев отметил, что от зубов мудрости можно получить немалую порцию боли, если те будут давить на соседствующие моляры. В таких случаях требуется незамедлительное удаление, иначе при расхождении контактов пища будет оставаться в щелях между зубов – и начнется воспаление.

Нередко зуб мудрости упирается в соседнюю семерку, перед которой отсутствует костная перегородка. Человек рискует потерей зубов. А ведь семерки крайне важны для пережевывания пищи. Поэтому в большинстве случае зубы мудрости удаляют.