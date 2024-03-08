Ваш "декабрист" будет цвести вечно с этой подкормкой

Хитрость опытных цветоводов продляет красоту цветка

Декабрист – растение непростое. Заставить его расцвести сумеет не каждый цветовод. Но очень хочется полюбоваться на яркие звездочки цветков, разбросанные по всей поверхности этого "зимнего чуда". Декабрист действительно очень красиво цветет, но не всегда так долго и часто, как нам бы этого хотелось. Однако можно "уговорить" его продлить цветение.



Как правило, декабриста подкармливают сахаром, луковой шелухой, дрожжами или йодом. Но есть куда более сильное средство. Это – сок алоэ. Из него можно приготовить классную и очень эффективную подкормку, которая намного оздоровит растение, в разы повысит его иммунитет, удалит из почвы любую заразу и непринужденно запустит режим "вечного" цветения.

Всего одну столовую ложку надо добавить в литр воды, а потом полить цветы в привычном стандартном режиме. Чаще двух раз в месяц угощать растение этим составом не стоит.

Самое замечательное в этой простой и незатейливой подкормке из сока алоэ то, что она абсолютно спокойно подходит для любых домашних растений. И чтобы не выбрасывать раствор (а его нельзя долго хранить, испортится), просто угостите оставшейся вкусняшкой другие комнатные цветы.

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