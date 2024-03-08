Продюсер резко отреагировал на слова Вайкуле о "кормлении Союза"

Продюсер напомнил, что певица весьма неплохо зарабатывала в СССР

Бывший муж Пугачевой, продюсер Евгений Болдин сказал, что на самом деле хвастливые заявления некогда любимицы россиян, а ныне одного из главных критиков России Лаймы Вайкуле о том, что она кормила своим творчеством весь Союз, полная чушь. Болдин поведал, как в те времена он лично помогал исполнительнице хита "Ах, вернисаж, ах, вернисаж!" перебраться из небогатой Латвии в Россию, где начинали крутиться неплохие средства и появилась возможность "срубить" по-настоящему крупные гонорары.

"Лайма появилась, когда уже были 1990-е. Она зарабатывала хорошие деньги", – рассказал Болдин.



Евгений Болдин напомнил, что "понаехавших" артистов советские зрители искренне любили и уважали за их творчество, поэтому ему удивительно теперь слышать от них гадости в адрес страны и ее граждан.

Напомним, Вайкуле заявила, что именно она своими концертами и гастролями содержала СССР, а позже наотрез отказалась контактировать с российскими коллегами. К тому же в своих социальных сетях бывшая звезда эстрады неоднократно поливала грязью прежних сограждан.

Ранее мы писали, что Юрий Лоза очень резко ответил Лайме Вайкуле, позволившей себе "наехать" на знаменитого композитора Раймонда Паулса.

