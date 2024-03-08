Названы пять продуктов для долгожителей

Названы пять продуктов для долгожителей
Фото: www.unsplash.com
Питание играет огромную роль

То, что появляется в нашей тарелке, может либо навредить организму, либо напитать его энергией и защитить от опасных заболеваний. Известный российский нутрициолог Галина Порохня рассказала о пяти продуктах, которые помогают продлить жизнь.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на грибы. В них содержится много антиоксидантов, которые крайне важны для сохранения здоровья систем организма. В оливковом масле есть насыщенные жиры, которые доказали свою эффективность в борьбе с образованием раковых клеток.

Также людям, которые хотели бы стать долгожителями, нужно обратить внимание на зелень. В ней много витаминов и клетчатки, которая нужно организму. В ягодах также содержится много антиоксидантов, так что это природное лакомство нужно есть ежедневно. Пятый продут – авокадо, этот овощ помогает укрепить сердце и сосуды.

Источник: Кубанские новости ✓ Надежный источник

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