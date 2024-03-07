Нонне Гришаевой вызвали скорую помощь

За Нонной Гришаевой примчалась скорая: актрисе внезапно стало плохо
Нонна Гришаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Здоровье звезды пошатнулось

Актриса театра и кино Нонна Гришаева сегодня сообщила о плохом самочувствии. Женщина жаловалась на слишком низкое давление и боли в животе. Отец мужа Гришаевой решил незамедлительно вызвать "скорую помощь". У звезды  даже начались судороги.

Врачи "скорой", к счастью, успели приехать вовремя и оказать необходимую экстренную помощь прямо на месте. Звезда фильма "День радио" не захотела отправляться на больничную койку и написала отказ от госпитализации, оставшись выздоравливать дома.

Диагноз, конечно, неизвестен, но в целом у появления судорог может быть несколько десятков объяснений: и слишком высокая физическая нагрузка за короткий период, и какие-то серьезные заболевания из области неврологии, вплоть до эпилепсии, и даже отравление некоторыми продуктами. Как бы то ни было, несмотря на отказ от госпитализации, Гришаевой следует вплотную заняться здоровьем, поклонники сильно переживают за любимицу.

Красавицу и талантливую актрису Нонну Гришаеву очень любят зрители, она сыграла много персонажей на театральной сцене и на киноэкране. По мнению поклонников, ее лучшие фильмы – "День выборов" и "О чем говорят мужчины".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Нонна Гришаева стала одной из ведущих вновь запущенной телепередачи "Большая разница".

Источник: Телеграм-канал "База" ✓ Надежный источник
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